Joggingclub Zottegem organiseert op zaterdag 30 december haar achttiende eindejaarsjogging in Sint-Goriks-Oudenhove. De eerste ronde van ongeveer vijf kilometer wordt in groep gelopen aan een matig tempo, daarna kan je op eigen houtje nog een of twee ronden lopen. Wandelaars zijn ook welkom. Afspraak om 14.30 uur aan het ontmoetingscentrum waar ook de kleedkamers gevestigd zijn. Deelnemen kost 6 euro, glühwein of koffie en een stuk taart inbegrepen. inschrijven kan via mail naar ZA@val.be of ter plaatse vanaf 13.30 uur. (TVR)