Einde van wekenlange nachtelijke vernielingen? POLITIE KAN GROEPJE JONGE VANDALEN VATTEN R. DE COSTER & F. EECKHOUT

25 juni 2018

02u27 0 Zottegem In Zottegem heeft de politie gisterenochtend rond zes uur een tiental tieners gevat op verdenking van vandalisme. "Ze hebben twee terrasstoelen stukgeslagen", toont cafébaas Kurt de Brabander, van wie eerder ook de bromfiets al werd vernield. Stopt hiermee de reeks vandalenstreken in hartje Zottegem?

De feiten speelden zich gaf rond zes uur gisterenochtend. Op het Stationsplein in Zottegem maakte een groepje jongeren het wel heel bont: terrasstoelen en tafels van het café Cambrinus op de hoek van het Stationsplein en de Stationsstraat vlogen er door de lucht. Een getuige alarmeerde de politie en die snelde met verschillende combi's naar het plein. De agenten konden de meeste verdachten nog ter plaatse inrekenen en op basis van camerabeelden identificeren.





Een kompaan die het op een lopen had gezet, werd verder in de straat bij de lurven gevat. De verdachten zijn een tiental minderjarigen, vooral 16- en 17-jarigen. De politie heeft één van hen ter beschikking gesteld van het het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, dat moet beslissen wat er met de minderjarige gebeurt. "Dit zijn best wel stevige stoelen. Je moet al flink wat kracht gebruiken om die stuk te krijgen", bedenkt Kurt De Brabander, uitbater van het café Cambrinus terwijl hij de vernielde stoelen toont. "Ik ben het crapuleuze gedrag van die jongerenbendes nu wel spuugzat. Enkele weken geleden hebben ze ook mijn bromfiets gestolen. Hij is zwaar beschadigd teruggevonden op de grens met Brakel. Het zal me 1.500 euro kosten om hem te laten herstellen. Ik zie hier in de stationsbuurt ook om de haverklap bloembakken en vuilnisbakken sneuvelen. Dat de politie vannacht verdachten heeft kunnen vatten, is voor mij alvast een opluchting. Hopelijk zijn het dezelfden die hier al weken tekeer gaan: dan kunnen ze die meteen de rekening presenteren", bedenkt de cafébaas.





Dezelfde daders?

Het centrum van Zottegem wordt inderdaad al weken door vandalen geteisterd. Vorige week trokken ze nog een vernielend spoor door het centrum. Op de parking bij het Egmontkasteel werd toen een band van een auto stukgesneden. Er is toen ook ingebroken en vandalisme gepleegd in de verlaten dancing Casino aan de Hospitaalstraat.





Een week voordien waren banden en zijspiegels van maar liefst zestien auto's vernield. De politie in Zottegem onderzoekt of de feiten het werk zijn van dezelfde dader(s). Ook een link met gelijkaardig vandalisme in Brakel wordt onderzocht. Daar was de voorbije maanden vooral het recreatiegebied De Rijdtmeersen het actieterrein van vandalen. Vuilnisbakken werden er vernield en in de vijver gegooid. Elders vlogen de ruiten van verschillende bushokjes aan diggelen en werden auto's bekrast.