Eigenaar tractor vrijgesproken voor zwaar ongeval op Berendries 28 juni 2018

Stefaan Meremans (61) uit Erwetegem werd gisteren vrijgesproken in de politierechtbank voor het ongeval waarbij zijn beste vriend Dirk Masse zwaar gewond raakte.





Dat deed zich voor op 29 augustus vorig jaar op de Berendries in Michelbeke. Masse had de tractor geleend van zijn goede vriend, maar stelde op de Berendries vast dat de remmen amper functioneerden. Hij probeerde nog te stoppen door een talud op te rijden, maar enkele tellen later lag hij onder het gevaarte. Dirk werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis en verkeerde lange tijd in levensgevaar.





Intussen is hij wel aan de beterhand. Stefaan, die de tractor uitleende, werd vervolgd omdat de remmen van zijn landbouwvoertuig niet meer werkten. De man gebruikte het landbouwvoertuig echter enkel om op zijn veld te werken. De politierechter was dan ook van oordeel dat het mogelijk was dat hij niet wist dat er een defect was aan de remmen en sprak de man vrij. "Ik zou nooit mijn beste vriend opzettelijk in gevaar willen brengen", reageerde Meremans na afloop. "Ik ben blij dat ook de rechter dat inziet." (TVR)