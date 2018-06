Egmonttrasting schenkt 1.810 euro aan Lichtpunt 19 juni 2018

De deelnemers aan Egmonttasting in Zottegem hebben 1.810 euro geschonken aan de vzw Lichtpunt.





Egmonttasting is een culinair festival voor fijnproevers. Het is de uitgelezen kans om mensen te laten proeven van kleine uitgelezen gerechten die een staalkaart zijn van het beste wat Zottegem te bieden heeft. De koks en andere deelnemers staan er vooral in nauw contact met hun publiek. Egmonttasting was ook dit jaar opnieuw een schot in de roos.





(FEL)