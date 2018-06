Egmonttentoonstelling 'Graven in Vryheydt' in Archeocentrum 22 juni 2018

02u42 0

In het Archeocentrum, het vroegere Provinciaal Archeologisch Museum, langs de Paddestraat in Velzeke opent op 27 juni de Egmonttentoonstelling 'Graven in Vryheydt, 4.000 jaar bewoning in Zottegem'. Daarmee springt het Archeocentrum ook op de kar van de Egmontviering.





"Als archerologisch museum moeten wij ook ons steentje bijdragen tot dit Egmontjaar", zegt conservator Kurt Braeckman. "Opgravingen in de Zottegemse stadskern brachten unieke bodemvondsten aan het licht. Ook uit de periode dat graaf van Egmont in Zottegem resideerde. Aan de hand van het archeologisch materiaal en unieke reconstructies wordt de bezoeker in het rijke en glorieuze verleden van de Egmontstad ondergedompeld." (FEL)