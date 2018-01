Egmontstad prominent aanwezig in voorjaarsklassiekers 02u48 0 Foto Frank Eeckhout Zottegem zal straks sterker dan ooit aanwezig zijn en het decor uitmaken van de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Zottegem Zottegem zal straks sterker dan ooit aanwezig zijn en het decor uitmaken van de Vlaamse voorjaarsklassiekers. "Een mooie uitstraling voor onze stad die zich ook als wielerstad profileert", zegt schepen van Toerisme en Citymarketing Kurt De Loor (sp.a).

De renners zijn een eerste keer te zien op zaterdag 24 februari tijdens de Omloop. De dag nadien maken de wielertoeristen en recreanten hun opwachting. "Het parcours voor deze tourtocht loopt langs Sint-Maria-Oudenhove, Erwetegem en Strijpen naar de Paddestraat in Velzeke. Op vrijdag 23 maart trekt de wielerkaravaan van de E3-prijs Harelbeke over de Paddestraat", weet De Loor.





Zaterdag 31 maart en zondag 1 april dendert de Ronde van Vlaanderen door het centrum van Zottegem. "In het kader van Zottegem, Dorp van de Ronde, zullen ongetwijfeld opnieuw tal van randactiviteiten plaatsvinden op zondag 1 april. We hebben onderhandeld met de organisatoren van de Ronde en we hebben kunnen bereiken dat het parcours een groter deel van het centrum van onze stad zal aandoen. Gezien in dit jaar in Zottegem het Egmontjaar wordt gevierd, was het voor ons belangrijk om ook langs de Markt te passeren aan het standbeeld van Egmont en zo richting Velzeke te rijden. We kunnen nu al meegeven dat het Rondedorp in het centrum van Zottegem verhuist van de Heldenlaan naar de Markt, waar de koers op een groot scherm live te volgen is", gaat schepen van Sport Peter Roman (sp.a) verder. Ondanks het verlies van de Driedaagse De Panne-Koksijde kijkt Zottegem heel erg uit naar het voorjaar. "We willen van elke passage immers een groot wielerfeest maken", besluiten De Loor en Roman in koor. (FEL)