Egmontstad is turnclub rijker 19 juli 2018

02u34 0 Zottegem De Zottegymse Salto's is de naam van de nieuwe Zottegemse turnclub. De oprichters van deze turnclub zijn Tiffany Van Elsuwege (voorzitter), Els De Sadeleer (ondervoorzitter), Krista Everaert (penningmeester) en Steven Van den Berge (secretaris).

"Els en ik geven al jaren les en hebben dus ook al wat ervaring met turnen. Wij hebben beslist om een eigen turnclub op te richten waar wij op onze vernieuwende manier en eigen visie kunnen lesgeven. Wij bieden niet enkel kleuterturnen en basisturnen aan, maar ook selectiegroepen zoals AGD (toestelturnen), dans&demo en tumbling", laat Tiffany weten. "Op 18 augustus houden wij een onthaaldag in het atheneum in Zottegem om onze leden te laten proeven van ons aanbod. De lessen starten op 1 september. Inschrijven kan via www.dezottegymsesaltos.be." Wie zich inschrijft voor 15 september maakt kans op één van de negen waardebonnen van 100 euro geschonken door Wonderreizen. De lessen worden gegeven in de turnzaal van het atheneum. Die is te bereiken via de Wurmendries.





(FEL)