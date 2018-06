Egmonts WK Village met De Romeo's ZOTTEGEMSE MARKT WORDT OMGETOVERD TOT VOETBALDORP FRANK EECKHOUT

06 juni 2018

02u50 0 Zottegem De Romeo's komen op zaterdag 23 juni naar Egmonts WK Village op de Markt in Zottegem. "Hopelijk trakteren de Rode Duivels ons op een overwinning tegen Tunesië zodat de Markt die dag twee keer ontploft", zeggen organisatoren Pieter Borremans (29) en Tom Devenijn (32).

Wapperende Belgische vlaggen aan handelszaken en appartementen laten het centrum van Zottegem nu al voetbal ademen. "We hebben er 1.000 uitgedeeld met de vraag de vlaggen aan de gevels of balkons te hangen. Heel wat handelaars en bewoners hebben al gehoor gegeven aan onze oproep. Maar het kan nog beter. We willen dat het centrum helemaal zwart, geel en rood kleurt tijdens het WK", steken Pieter en Tom van wal.





De twee vrienden willen van dit WK één groot feest maken en hebben daarvoor een indrukwekkend programma samengesteld. "Maandag 18 juni spelen onze Rode Duivels hun eerste wedstrijd tegen Panama. De deuren van ons WK-dorp gaan dan open om 16 uur. Na de match volgt een dj-set van 2Empress, bekend van Tomorrowland. Dj C-Du sluit de eerste wedstrijddag af."





De wedstrijd tegen Tunesië valt samen met de jaarlijkse zomerbraderie in Zottegem. "Tijdens de braderie zijn de centrumstraten verkeersvrij. Maar daar hebben we iets op gevonden. We zorgen voor een WK-treintje om de voetbalfans van de randparkings naar ons WK Village te brengen. Vanaf 11 uur zorgen we voor kinderanimatie met een springkasteel en een optreden van dj Zina. Na de wedstrijd steekt Dimitri d'Anvers het lont in het kruidvat aan. De Romeo's zorgen dan voor de apotheose en laten ons voetbaldorp ontploffen. Liefst na een zege van onze Duivels", hopen de twee vrienden.





Voor de laatste groepswedstrijd tegen Engeland zakt Q-Music dj Bart-Jan Depraetere af naar Egmonts WK Village. "Samen met dj Danny mag hij de Markt in vuur en vlam zetten. Bart-Jan Depraetere komt op zondag 15 juli nog eens naar Zottegem. Dan wordt de finale gespeeld en ook die wedstrijd zenden we uit. Met of zonder onze Rode Duivels. Al hopen we natuurlijk dat ons nationale elftal het tot in de finale schopt. Hoe meer wedstrijden we kunnen uitzenden, hoe liever we het hebben", lachen Pieter en Tom.





Voor aanvang van de wedstrijden worden de fans getrakteerd met leuke gadgets en supportersattributen. "We zorgen voor een optimale sfeer. Tijdens de rust zijn er ook waardebons te winnen en wie dorst heeft, kan terecht aan een 20 meter lange toog met 4 tapinstallaties. En uiteraard verwachten we ook de peter van Egmonts WK Village op elke wedstrijd. Dat is Lennart Mertens van KMSK Deinze uit de Eerste Amateurliga", besluiten de organisatoren.





Egmonts WK Village gaat telkens open één uur voor de aftrap. De wedstrijden worden uitgezonden op een scherm van 18 vierkante meter.