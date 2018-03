Egmontkoepel besmeurd tijdens 100 dagen 10 maart 2018

Bij het vieren van hun 100 dagen hebben enkele laatstejaars van de verschillende Zottegemse middelbare scholen baldadigheden uitgestoken. Gisterenmorgen moest de politie tussenbeide komen bij een vechtpartij. Een leerling raakte gewond en werd overgebracht naar het Sint-Elisabethziekenhuis. De politie, die de hele nacht en ochtend zichtbaar aanwezig was in het straatbeeld, werd ook een paar keer opgeroepen voor te luide muziek. Daarnaast werd ook de Egmontkoepel op de Markt besmeurd met verf. De vervuilers spoten 'OLVC' op de glazen koepel, maar dat kan uiteraard ook bedoeld zijn om de leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwcollege in een slecht daglicht te stellen. (FEL)