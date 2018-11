Egmontkasteel kleurt rood als protest tegen doodstraf Frank Eeckhout

17 november 2018

11u45 0 Zottegem Het Kasteel van Egmont in Zottegem zal op vrijdag 30 november rood worden verlicht. Hiermee wil de stad benadrukken dat de doodstraf wereldwijd moet afgeschaft worden.

Elk jaar vindt op 30 november wereldwijd een actie plaats tegen de doodstraf. De actie wordt gedragen door de Sint-Egidiusgemeenschap, in 1968 in Rome opgericht en sinds dat jaar ook in ons land actief. De internationale christelijke lekenbeweging telt meer dan vijftigduizend leden in zestig landen. Sinds 2002 hebben meer dan zeventig hoofdsteden en meer dan 1.600 steden zich hierbij aangesloten.

Ook de Egmontstad neemt opnieuw deel. “Op vrijdag 30 november zal het Kasteel van Egmont rood verlicht worden. Het kasteel is een meer dan symbolisch gebouw, want het werd ooit bewoond door Lamoraal graaf van Egmont, die werd onthoofd in 1568. Vandaar het rood, de kleur van bloed", legt burgemeester Jenne De Potter uit.