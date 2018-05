Egmontgemeenten herdenken onthoofding Egmont 29 mei 2018

In de Egmontgemeenten Bergen NH, Oud-Beijerland en Zottegem wordt op dinsdag 5 juni om 20 uur een krans neergelegd bij de standbeelden van Egmont. Die dag is het precies 450 jaar geleden dat de graven Egmont en Hoorn werden onthoofd op de Grote Markt in Brussel. Hun dood zou indirect aanleiding zijn tot het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog. Het tragische lot van Lamoraal van Egmont was voor Goethe de aanleiding om er een treurspel over te schrijven. Ludwig von Beethoven componeerde er later de muziek bij en zijn wereldberoemde Ouverture Egmont wordt nog regelmatig wereldwijd uitgevoerd", weet schepen van Citymarketing Kurt De Loor (sp.a). (FEL)