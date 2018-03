Egmont-standbeeld roestig? "Nee, gewoon patine" 21 maart 2018

03u05 0 Zottegem Het gietijzeren standbeeld van graaf van Egmont, aan de bibliotheek staat er verwaasloosd bij.

"Omdat het 450 jaar geleden is dat Graaf Lamoraal van Egmont op de Grote Markt in Brussel onthoofd werd, worden er in Zottegem heel wat feestelijkheden georganiseerd. Jammer genoeg heeft men Egmont geen opkuisbeurt gegeven. Hij staat er groen en roestig bij", zegt Ghislain Diependaele. Schepen Kurt De Loor is het daar niet mee eens. "Het originele standbeeld van Lamoraal staat sinds 1968 onder een statige beuk in het park van het Kasteel van Egmont. Die inplanting heeft ervoor gezorgd dat het beeld een patine heeft gekregen die het een zekere charme geeft. Van een roestig beeld is dus geen sprake", reageert De Loor.





(FEL)