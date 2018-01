Egmont leidt kinderen Zottegem rond 24 januari 2018

Met een mooi geïllustreerd boekje over het leven van Egmont in de hand, leidt de graaf gezinnen met kinderen door Zottegem.

"Het is een invulboekje geworden waarbij kinderen en jongeren tijdens een korte wandeling door het stadscentrum leuke activiteiten en wist-je-datjes over Egmont voorgeschoteld krijgen. De teksten in het boekje werden verzorgd door geschiedenisfreak Peter Slabbynck, ook gekend als de zanger van Red Zebra en historicus Danny Lamarcq. De illustratie in het boekje is van de hand van grafisch vormgeefster Anja Forceville uit Ronse", vertelt schepen van Toerisme Kurt De Loor (sp.a).





Wie het parcours volgt, ontdekt de doorgekliefde halswervel van Egmont en leert de schilderijen in de raadzaal ontleden, komt op de Markt het standbeeld van de graaf tegen en brengt een bezoekje aan het kasteel van Egmont. Ook de crypte waar de geraamten van de graaf en zijn echtgenote liggen, is te bewonderen. Het boekje is gratis te verkrijgen op de toeristische dienst in het stadhuis op de Markt. (FEL)