Egmont-kok bereidt topmenu voor amper 7 euro AXEL (28) VALT IN DE PRIJZEN BIJ WEDSTRIJDEN GROOTKEUKENS FRANK EECKHOUT

19 maart 2018

02u24 0 Zottegem Met de 28-jarige Axel De Winne uit Gijzegem heeft woonzorgcentrum Egmont in Zottegem een topkok in huis. "Alex sleepte enkele prijzen in de wacht bij prestigieuze wedstrijden voor grootkeukens", looft OCMW-voorzitter Kurt De Loor (sp.a) het jonge talent.

Met Marnic Taeldeman heeft WZC Egmont al jaren een kok van topniveau in de keuken staan. En met Axel De Winne heeft het WZC er een extra troef bij. "Het is een bewuste keuze om onze keuken niet uit te besteden aan een extern bedrijf. Onze chefs kunnen op maat van onze bewoners werken én van de gasten die we over de vloer krijgen. Dat ons keukenteam wereldklasse is, werd nogmaals bewezen met de prijzen die Axel De Winne in de wacht sleepte", zegt Kurt De Loor met enige zin voor overdrijving.





Dat Axel zijn prijzen niet gestolen heeft, mochten we zelf smaken. "Met mijn scampiburger won ik de eerste prijs in de wedstrijd voor 'Beste grootkeuken-visgerecht van Oost- en West-Vlaanderen'. Bij de wedstrijd voor 'Beste grootkeukenkok van België sleepte ik de tweede plaats in de wacht. Geen sinecure, want de concurrentie was groot en je moet rekening houden met een beperkt budget en een strakke timing", vertelt Axel.





De jonge kok werd door de jury vooral gelauwerd om zijn vindingrijke creaties. "Ik schotelde hen een vol-au-vent voor met een hedendaagse toets en als dessert mochten ze smullen van een taco van flensjes met banketbakkerscrème en gemberlikeur. Dat laatste gerecht heb ik zelf bedacht. Om het driegangenmenu te maken kreeg ik drie uur en mijn budget bedroeg amper 7 euro."





Axel is blij dat hij van zijn chef Marnic en het hele keukenteam de kans krijgt om te experimenteren.





Proefmomenten

"Ik krijg hier de kans om mijn eigen creaties voor te schotelen aan de bewoners. Op basis van hun opmerkingen probeer ik er wat aan te sleutelen om er zo prijswinnende topgerechtjes van te maken. De bewoners kijken ook erg uit naar die proefmomenten en ze zijn nieuwsgierig naar de uitslag als ik naar een wedstrijd ga. De gerechten worden trouwens aangepast aan de noden van de bewoners. Voor mensen met kauw- en slikproblemen maken we een speciale versie zodat ook zij kunnen meegenieten", geeft Axel nog mee.





Bij het OCMW van Zottegem zijn ze uiteraard heel fier op de prestaties van hun kok. "We proberen voor onze bewoners altijd dat extraatje te doen om van ons woonzorgcentrum een echte thuis te maken. Kwaliteit staat voorop. Het is trouwens leuk om te zien dat de topkwaliteit uit onze keuken nu ook buiten de muren van ons WZC erkenning krijgt", voegt OCMW-voorzitter Kurt De Loor daar nog aan toe.