Egmont en Sabina krijgen eigen kamer in stadhuis 20 april 2018

02u31 0 Zottegem Graaf van Egmont en zijn echtgenote Sabina van Beieren hebben voortaan een eigen kamer in het oude stadhuis op de Zottegemse Markt. "In primuer kunnen de deelnemers aan Efgoeddag zondag de nagelnieuwe Egmontkamer bezoeken", zegt schepen van Cultuur Sandra De Roeck (sp.a).

De Egmontkamer werd ingericht in het vroegere kabinet van de burgemeester. "Blikvangers zijn 'De onthoofding van Egmont en Horne', een groot olieverfschilderij van Fine Stevens, een gravure 'Het Eedverbond der Edelen' en de originele balksleutels uit de Ridderzaal van het kasteel van Egmont. Je vindt er ook de unieke Majolicategels die ooit door Lamoraal werden besteld en je leert er geschiedenis van de Egmontstandbeelden kennen", vertelt schepen van Toerisme en Citymarketing Kurt De Loor (sp.a). Maar het pronkstuk is de 3D-print van de schedel van Egmont. "Die werd mee gerealiseerd door het Fablab van het KA Zottegem op basis van coördinaten van de Ct-scan van de schedel van Egmont aan de Leuvense universiteit. Later volgt ook nog een print van de schedel van Sabina", weet De Loor. Hoogst origineel is ook het gebruik van een kleinere bijruimte waar tal van memorabillia uit het leven van de graaf getoond worden. "Met deze Egmontkamer zetten we ons verder op de kaart als Egmontstad", voegt schepen De Roeck daar nog aan toe. (FEL)