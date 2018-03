Eetfestijn SBS De Kleine Planeet 06 maart 2018

Stedelijke Basisschool De Kleine Planeet uit Zottegem organiseert op zondag 11 maart van 11.30 tot 15 uur haar jaarlijks eetfestijn in het ontmoetingscentrum langs de Sint-Andriessteenweg in Strijpen. Op het menu staan vispannetje, kipfilet fine champagne of een vegetarische lasagne.





Kaarten kosten 15 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen tot 12 jaar. Voor aanvang van het eetfestjin overhandigt de school een cheque met de opbrengst van de kerstmarkt aan de vzw Benefiet Haïti. Met het geld helpt de vzw schooltjes heropbouwen in het land.





(FEL)