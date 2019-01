Eetfestijn in Bernadetteschool Frank Eeckhout

23 januari 2019

16u53 1 Zottegem Bernadetteschool Grotenberge organiseert op zondag 3 februari van 11.30 tot 14.30 uur haar jaarlijks eetfestijn in feestzaal Bevegemse Vijvers.

Er is keuze uit côte à l’os met frietjes en groenten, scampi met frietjes en groenten of een vegetarische schotel. Voor de kinderen zijn er balletjes in tomatensaus met frietjes. Kaarten kosten 16 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen en kunnen besteld worden in de school op het nummer 09/360.29.21.