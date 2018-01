Eetfestijn Chiro Helig Hart 03u04 0

Chiro Heilig Hart Zottegem organiseert op zondagmiddag 11 februari zijn jaarlijks eetfestijn in het ontmoetingscentrum in Velzeke. Op het menu staat beenhesp, vol-au-vent of een vispannetje, allemaal geserveerd met frietjes. Kaarten kosten 14 euro voor volwassenen en 9 euro voor kinderen en zijn te verkrijgen bij de chiroleiding. (FEL)