Eetfestijn Bernadetteschool 26 januari 2018

De Bernadetteschool uit Grotenberge organiseert op zondag 4 februari van 11.30 tot 14.30 uur een eetfestijn in feestzaal Bevegemse Vijvers in Zottegem. Er is keuze uit côte à l'os of scampi met groenten en frietjes of een vegetarische schotel. Voor kinderen zijn er balletjes in tomatensaus met frietjes. Kaarten kosten 16 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot 12 jaar en kunnen besteld worden via mail naar info@bernadetteschool.be of op het nummer 09/360.29.21. "Met de opbrengst trachten wij de school verder uit te bouwen en alle mogelijkheden te geven aan de verdere ontwikkeling van onze leerlingen", laat directeur Jan Vermeulen weten. (FEL)