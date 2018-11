Eerste Jazz on Sunday met Tuur Floorizoone op zondag 25 november in Congregatiekapel Frank Eeckhout

24 november 2018

11u26 0 Zottegem In de aanloop van hun tiende verjaardag herneemt Jazz on Sunday haar allereerste concert ooit, toen nog in de memorabele blauwe wolk met het al even memorabele trio Massot/Florizoone/Horbaczewski.

Sinds enkele jaren vinden de concerten van Jazz on Sunday plaats in de gezellig ingerichte Congregatiekapel in de Kasteelstraat te Zottegem. Voor het eerste concert in een nieuwe reeks zakken Tuur Florizoone, Michel Massot en Marine Horbaczewski naar Zottegem. Hun instrumenten - tuba, accordeon en cello - lijken op het eerste gezicht dan wel ongebruikelijk en niet compatibel, ze hebben alvast veel raakpunten: een breed geluid, een uitgebreid register en een fotogeniek uitzicht. Al improviserend tovert het drietal de vreemdste, meest prettig gestoorde, maar bovenal ontroerende klanken uit hun instrumenten.

