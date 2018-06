Eend Arthur op bezoek in basisschool De Vlinder 20 juni 2018

02u36 0

Eend Arthur kwam gisteren op bezoek in basisschool De Vlinder op de Penitentenlaan in Velzeke. Het bezoek van Arthur was eigenlijk al in de winter gepland, maar hevige sneeuwval gooide toen roet in het eten. Maar niet getreurd, deze keer zat het weer wel mee. Arthur kwam de kleuters vertellen dat veel water drinken heel belangrijk is. In samenwerking met GoodPlanet Belgium ontwikkelde Spa een educatief pakket voor tweede en derde kleuterklassen. Via verschillende activiteiten ontdekken de leerlingen het belang van een goede hydratatie. Eend Arthur is de spilfiguur: elke dag leert hij met de kinderen een nieuw personage en zo ook een nieuw aspect van hydratatie kennen. Leerkrachten kunnen het lespakket gratis downloaden of toegestuurd krijgen. (FEL)