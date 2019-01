Eén kind op vijf in centrum wordt geboren in kinderarmoede Frank Eeckhout

23 januari 2019

16u45 0 Zottegem In het centrum van Zottegem wordt één kind op vijf geboren in kinderarmoede. Nochtans ondernam voormalig schepen van Sociale Zaken Kurt De Loor tal van initiatieven om de kinderarmoede aan banden te leggen. “Niet voldoende", zegt oppositieraadslid Heidi Schuddinck (Groen). “Deze bestuursploeg moet beter doen.”

Huis van het Kind Zottegem vormde onlangs nog het decor voor een promofilmpje van Kind en Gezin. Voormalig OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken Kurt De Loor vond dat geen toeval. “Het Zottegemse Huis van het Kind staat in heel Vlaanderen bekend als pionier en mooi voorbeeld. Zeer regelmatig krijgen we mensen over de vloer uit heel Vlaanderen die langskomen om inspiratie op te doen. De dienstverlening is sinds de opening in 2009 ook fel uitgebreid. Zo kwam er naast de Dienst voor Onthaalouders, het ZIBO, de ZIBOtheek De Katrol oa. ook Twinkeltje, opvoedingsondersteuning en het ZIBOcafé bij. Ook Kind en Gezin zelf is een zeer gewaardeerde partner", liet De Loor toen weten.

Maar blijkbaar zijn al die initiatieven nog niet voldoende om de kinderarmoede in Zottegem een halt toe te roepen. “Tijdens hun contacten met gezinnen gaan de verpleegkundigen en gezinsondersteuners vanKind en Gezin na of er signalen zijn van kansarmoede op 6 domeinen. Het gaat om het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid. Wanneer een gezin zwak scoort op 3 of meer criteria, spreken we over kinderen die in kansarmoede leven", legt Heidi Schuddinck uit.

Het gemeenteraadslid kon nu de hand leggen op cijfers van de Vlaamse overheid. “In 2017 werd in het centrum van onze stad één kind op vijf geboren in kansarmoede. Dat is een stijging van bijna 3% ten opzichte van 2016. Ook enkele deelgemeenten scoren slecht. In Grotenberge stijgt de kinderarmoede van 6% naar 8,8%, in Erwetegem van 5,8% naar 6,5%, In Velzeke van 3,2% naar 6% en in Strijpen zelfs van 1,1% naar 7,4%", zegt Schuddinck.

Echt schrikken van die cijfers doet het gemeenteraadslid niet. “Ik heb die cijfers al vaker opgevraagd bij OCMW Zottegem maar dat bleef altijd een goed bewaard geheim. Het was alsof die cijfers niet gekend mochten zijn. Uit de scholen krijg ik echter steeds meer geluiden te horen van kinderen met lege brooddozen. Door die kinderen een boterham te geven, los je het probleem niet op. Het probleem moet aan de wortel aangepakt worden. Een praktisch voorbeeld om armoede tegen te gaan kan zijn het afsluiten van een convenant met scholen zoals in Maldegem waar het OCMW en de scholen er samen naar streven om kinderarmoede uit te sluiten, de armoedestempel op kinderen weg te werken, de schoolkosten betaalbaar te maken en het onderwijs zo toegankelijk mogelijk te houden voor iedereen", besluit Schuddinck.