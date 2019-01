Echtgenote van vermoorde zestiger is aangehouden Ronny De Coster

22 januari 2019

15u54 6 Zottegem De 57-jarige vrouw uit Zottegem die gisteren was opgepakt in verband met de dood van haar man Dirk Z., is vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Ze is aangehouden op beschuldiging van moord.

Chris T. was gisteren samen met haar dochter opgepakt, nadat haar echtgenoot zondagavond dood was aangetroffen in hun huis annex B&B aan de Mijnwerkersstraat in het gehucht Pijperzele in Zottegem.

Het was de dochter die de overleden zestiger aantrof en de hulpdiensten alarmeerde.

Moord

De dochter werd nog dezelfde dag vrijgelaten, omdat bleek dat zij met de misdaad niets te maken had.

De echtgenote van het slachtoffer is deze voormiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Die heeft haar aangehouden op beschuldiging van moord. De vrouw zou bekentenissen hebben afgelegd. Het motief voor het misdrijf is niet bekend.