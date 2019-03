Dylan beste van 25.000 kandidaten in Vlaamse STEM-Olympiade: “Misschien doe ik later wel iets in de ruimtevaart” Frank Eeckhout

10u48 0 Zottegem Dylan Lejeune van het GO! Atheneum Zottegem heeft de finale van de negende editie van de Vlaamse STEM-Olympiade gewonnen. Hij mag zich gedurende één jaar “het grootste jonge technologietalent van Vlaanderen” noemen.

Dylan uit Zwalm was de beste in een theoretische test en vier praktische proeven waarmee het inzicht in de STEM-domeinen wetenschap, technologie, ingenieurskunde en wiskunde werd getest. Dylan kreeg in Brussel zijn gouden medaille uit handen van ontslagnemend vicepremier Kris Peeters. Alle deelnemers aan de finale, 13 meisjes en 35 jongens, kregen een technologisch gerelateerde prijs uit de prijzenpot ter waarde van 8.600 euro.

In twee rondes namen 24.628 leerlingen uit 236 secundaire scholen deel aan de olympiade. De leerlingen zitten in de eerste graad van het secundair.

Surfplank in 3D

De 12-jarige Dylan kreeg de technologiekriebels al op jonge leeftijd te pakken. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat hij voor de richting STEM koos. “Met mijn vader maakte ik al een flipperkast en samen trokken we al verschillende keren naar het Fablab in het KAZ. Daar maakten we al een surfplank met een 3D-printer. Ook met mijn iPad probeer ik heel wat dingen uit", vertelt de knaap. Wat hij later met zijn kennis wil doen, weet Dylan nog niet zeker. “Ik ga wel voor een STEM-beroep. Misschien word ik wel ingenieur of doe ik iets in de ruimtevaart", bedenkt de tiener.

“Het initiatief moet hen tonen hoe boeiend technologie is”, zegt Frederik Meulewaeter van technologiefederatie Agoria. “Jongeren ontdekken zo hun technologisch talent. En Vlaanderen heeft nood aan technologen, ingenieurs en ICT’ers om zich als innovatieve regio te positioneren. Momenteel maken onze bedrijven zich volop klaar voor de zogenaamde vierde industriële evolutie en werken we aan de fabrieken van de toekomst.”