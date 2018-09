Drukke start op Atheneum Zottegem Frank Eeckhout

03 september 2018

16u59 0

Het GO! Atheneum Zottegem zette het nieuwe schooljaar succesvol in. Door de constant vernieuwende onderwijsaanpak van het KAZ, het unieke studieaanbod en de doorgedreven studie- en leerlingbegeleiding blijven leerlingen en ouders in de wijde regio kiezen voor het atheneum.

Op de campus te Zottegem voorziet de school vanaf dit schooljaar extra begeleiding tijdens drie “PLUS”-uren, die in het lessenrooster van de eerstejaars zijn opgenomen. In deze uren kunnen de leerlingen bepaalde leerinhouden herbekijken of uitdiepen. Er zijn tijdens de PLUS-uren steeds leerkrachten wiskunde, Frans en Nederlands ter beschikking. Daarnaast gaat het KAZ in Zottegem uiteraard ook verder met het modulesysteem, waarbij elke leerling twee modules van twee uur kan kiezen op basis van de eigen interesses.

In de KAZ-afdelingen op de campus in Herzele kiezen leerlingen en ouders voor de vernieuwende lesaanpak, zonder de klassieke opdeling in lesuren en vakken. De school biedt er de leerstof aan in clusters, namelijk wetenschappen/wiskunde en talen/cultuur. Beide clusters komen in de voormiddag aan bod, in de namiddag is er tijd voor remediëring en uitbreiding op maat van elke leerling, afhankelijk van zijn noden. Zo doorloopt elke leerling zijn eigen traject op eigen tempo.