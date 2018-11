Drukke spooroverweg op Astridlaan gaat drie dagen dicht Frank Eeckhout

15 november 2018

15u20 0 Zottegem De drukke spooroverweg op de Astridlaan/N42 in Schendelbeke gaat vrijdagavond om 22 uur dicht. Maandagochtend om 6 uur gaat de overweg weer open.

De spooroverweg gaat dicht omdat Infrabel tijdens het weekend onderhoudswerken gaat uitvoeren. Er wordt in omleidingen voorzien voor zwaar vervoer via N8 en N493 en verkeer minder dan 3,5 ton moet langs de Galgestraat, Hekkouterstraat, Geraardsbergsestraat, Hazelaarstraat, Oudenaardsestraat en Astridlaan. Het Industrieterrein is bereikbaar via Diebeke.

De werken aan kruispunt De Vierwegen in Schendelbeke moeten vrijdagavond afgerond zijn.