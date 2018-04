Drie sluikstorters krijgen boete van 500 euro 18 april 2018

02u28 0 Zottegem Al drie sluikstorters hebben dit jaar een boete van 500 euro gekregen. "Er werd ook proces-verbaal opgemaakt waardoor de boete nog hoger kan oplopen", weet schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).

Met Poets organiseerde het Zottegemse stadsbestuur vorige maand een grote zwerfvuilopruimactie. In totaal werd meer dan twee ton zwerfvuil opgehaald. "Het blijft echter dweilen met de kraan open. Daarom steken we een tandje bij en waarschuwen we sluikstorters voor de grote financiële gevolgen. We denken er bovendien ook aan camera's in te zetten om sluikstorters en personen die achteloos zwerfvuil achterlaten, te betrappen", laat schepen Goossens weten.





Identiteit achterhalen

"Bij elk sluikstort wordt er door onze diensten gecontroleerd of we de eventuele identiteit van de sluikstorter kunnen achterhalen. In de eerste drie maanden van 2018 liepen er zo drie sluikstorters tegen de lamp. Zij kregen een factuur van 500 euro in de bus en er werd een proces-verbaal opgemaakt waardoor de boete nog hoger kan oplopen."





De komende weken worden er ook een aantal nieuwe afvalbakken geplaatst. Die komen onder meer aan het speelpleintje aan de kerk in Bevegem, aan het voetbalplein in Strijpen en op Rijkbos.





(FEL)