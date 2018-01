Drie gewonden bij frontale botsing in Kloosterstraat 03u04 0 Ronny De Coster De Kloosterstraat lag bezaaid met brokstukken. Zottegem In de Kloosterstraat in Erwetegem zijn gisterenavond even over zeven uur twee auto's frontaal op elkaar gebotst.

In de Volvo zat een gezin. De man, die aan het stuur zat, werd naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem overgebracht. Zijn twee passagiers bleven ongedeerd. In de ander auto, een Volkswagen vielen twee gewonden, die ook naar het ziekenhuis moesten. Hun auto is volgens een ooggetuige na de klap nog over de kop gegaan. Omdat brokstukken van de betrokken wagens over een grote afstand over het wegdek verspreid lagen, bleef de Kloosterstraat een tijd in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.





(DCRB/FEL)





Ronny De Coster In de Volvo zat een gezin. De man aan het stuur raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.