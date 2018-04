Drie dagen feest voor 75 jaar Chiro 17 april 2018

02u48 0 Zottegem Omdat ze 75 jaar bestaan, viert Chiro Heilig Hart uit Zottegem dit weekend drie dagen feest. "Er zijn optredens, een foodtruckfestival en een zoektocht en alles is gratis", laat Dagmar Duprez weten.

Het wordt drukker dan normaal vrijdag, zaterdag en zondag op de chiroterreinen in de Kasteelstraat, want de Zottegemse chiro-afdeling heeft wat te vieren. "We bestaan dit jaar 75 jaar en dat laten we niet zomaar voorbijgaan. Vrijdag nodigen we alle oud-leiding uit voor een privéfeestje. Want zonder hen hadden we deze historische verjaardag nooit kunnen vieren", zegt Dagmar dankbaar. Zaterdag is het al muziek wat de klok slaat.





Oud-leiding

"Om 18.30 uur vliegen we erin met stevige Countryrock van The Dizzy Fingers. Daarna zetten de Backseat Boppers het feestje verder. Zij brengen een mix van alles wat ons aan de fifties herinnert. De avond sluiten we af met Dj Daddy Cool." Ook de laatste dag van het feestweekend oogt leuk. "We starten al om 11.30 uur met een aperitiefconcert in samenwerking met de Muziekschool van Zottegem. In de namiddag is er een zoektocht in het centrum van Zottegem. Bovendien is er de hele namiddag kinderanimatie voorzien en zullen er doorlopend foodtrucks staan. Afsluiten doen we met een optreden van Zottegemse locals: De Platte Choco's", besluit Dagmar. Chiro Heilig Hart heeft nog niet alle oud-leiding kunnen bereiken. Via onze krant lanceren ze dan ook een oproep. Een simpel mailtje naar chirohhz@hotmail.com volstaat. (FEL)