DJ summerschool 25 mei 2018

Niels De Cuyper en Guy De Clercq organiseren deze zomer voor het eerst een dj-summerschool in de gebouwen van het vroegere klooster langs de Kloosterstraat in Erwetegem. "Wij bieden jongeren vanaf 11 jaar een complete dj-beleving. Iedereen krijgt de kans om te leren beatmixen als een professional, de geheimen van de mengtafel te ontrafelen, met verschillende muziekstijlen te experimenteren en je leert presenteren zoals een echte radio-dj. De jongeren draaien met de meest professionele Pioneer-apparatuur en worden er opgeleid door Troppix, K-beatz, Wasted & confused en Teenradio. Je eigen materiaal meebrengen mag ook uiteraard. Wie wil, kan er zelfs overnachten", zegt Guy De Clercq. Inschrijven kan via info@kloosterstraat40.be of via www.kloosterstraat40.be. Voor één dag betaal je 60 euro. Een hele week kost 250 euro. De eerste week loopt van 16 tot 20 juli en de tweede week van 20 tot 24 augustus telkens van 9 tot 16.30 uur. (FEL)