Dirk Draulans in bib 23 maart 2018

Dirk Draulans geeft op donderdag 29 maart om 20 uur een uiteenzetting over de klimaatproblematiek en wat we daar kunnen aan doen. Als doctor in de Wetenschappen, bioloog aan de universiteit van Oxford en gespecialiseerd in de evolutietheorie van Darwin, mag Draulans hier zeker zijn zegje over doen. Deze lezing kadert volledig in de uitdaging die lokale besturen nu volop aangaan om de gestelde klimaatdoelstellingen te behalen. "Ook onze bib kan hier een mooie rol in spelen. Belangrijke stappen naar een milieubewustere samenleving zijn degelijke informatie en initiatieven die het debat dichter bij ons dagelijkse leven brengen", zegt schepen van cultuur Sandra De Roeck. Tickets kosten 10 euro en kunnen besteld worden via bibliotheek@zottegem.be. (FEL)