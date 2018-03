Digitale borden informeren 10 maart 2018

Digitale informatieborden aan Administratief Centrum Sanitary en Woonzorgcentrum Egmont informeren inwoners en bezoekers over evenementen die de stad organiseert. "Deze borden zijn een extra troef om rechtstreeks te communiceren naar onze inwoners en hebben het grote voordeel dat ze veel mensen kunnen bereiken", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V). De twee locaties zijn doelbewust gekozen. "Op beide plaatsen is heel wat passage. We namen ook contact op met Agentschap Wegen en Verkeer, maar dat gaf geen toestemming om zo'n bord langs de N42 te plaatsen. Ook aan het Egmontkasteel of op de Markt mochten we geen bord plaatsen. Daarvoor gaf Onroerend Erfgoed dan weer een negatief advies. Bovendien kunnen ze in noodsituaties als belangrijk communicatiekanaal dienen", meent De Potter. (FEL)