Dieter Everaert duwt lijst Groen en pleit voor volwaardig Bijlokepark Frank Eeckhout

10 augustus 2018

18u31 1

Dieter Everaert wordt lijstduwer bij Groen in Zottegem. Hij pleit meteen voor een volwaardig Bijlokepark. "Als ons stadsbestuur wil werken aan een bloeiende, toekomstgerichte stad is de realisatie van kwalitatief buurtgroen een must. Hier in de Bijloke ligt een unieke kans", zegt hij.

Met 563 voorkeurstemmen was Dieter Everaert in 2012 de enige verkozene voor Groen. In 2014 stapte hij plots uit de gemeenteraad en liet hij zich vervangen door huidig lijsttrekker Heidi Schuddinck. Everaert zetelde sinds 2007 in de gemeenteraad en liet zich vooral opvallen met gevatte tussenkomsten over het gebruik van pesticiden, de kwaliteit van fiets- en voetpaden en ook het vervallen schooltje in de Beisloven in Zottegem lag hem nauw aan het hart. De meeste van die thema's werden ondertussen aangepakt dus richt Everaert zijn pijlen op een ander dossier.

"De woonwijk Bijloke kende de afgelopen jaren een zeer sterke groei. In verschillende bouwfases zijn daar tal van nieuwe appartementsgebouwen en verkavelingen verwezenlijkt. De vroegere sportveldjes en de speeltuin zijn vervangen door nieuwbouw. Het parkje bij café De Zoeten Inval is sterk verouderd en véél te klein voor een woonwijk met honderden gezinnen", stelt de lijstduwer van Groen vast.

"Buurtgroen op wandelafstand maakt onze stad gezonder, klimaatbestendig, maar vooral een stuk aangenamer. De wijk heeft nood aan een groene ruimte waar mensen elkaar ontmoeten, de hond uitlaten, kinderen veilig kunnen spelen en de natuur ontdekken. En de uitbreidingsmogelijkheden zijn er", gaat Everaert verder. Een groot gebied tussen de Grotenbergestraat, Vijverstraat en Gentse Steenweg is op het gewestplan ingetekend als parkgebied. Vandaag is het gebied een ontoegankelijke weide en bos.



“Naast een ontmoetingsruimte voor jong en oud biedt deze zone een veilige wandel- en fietsverbinding met het Domein Breivelde, de Bevegemse Vijvers en het stadscentrum. Als ons stadsbestuur wil werken aan een bloeiende, toekomstgerichte stad is de realisatie van kwalitatief buurtgroen een must. Hier in de Bijloke ligt een unieke kans. Ook in het hart van veel deelgemeenten liggen er mogelijkheden om groene ontmoetingsplaatsen te realiseren. Het wordt tijd om naast het centrum ook de deelgemeenten te versterken en toekomstgericht in te richten", besluit hij.

Kopvrouw Heide Schuddinck is tevreden met de comeback van Everaert. "Dieter is altijd actief gebleven achter de schermen. Hij stond ons ook steeds bij met goede raad. Of Dieter ook gaat zetelen als hij verkozen is, vraag je hem beter zelf", zegt Schuddinck.

Dieter Everaert was gisteren helaas niet bereikbaar voor een reactie.