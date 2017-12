Diependaele is kandidaat-burgemeester N-VA STELT LIJSTTREKKER VOOR RONNY DE COSTER

02u35 0 Foto Ronny De Coster Matthias Diependaele wil burgemeester worden en van Zottegem een aangenamere winkelstad maken. Zottegem Matthias Diependaele (38) is tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor de N-VA in Zottegem. "We zijn nu al de grootste partij van de stad en hebben concrete ideeën om de stad aangenamer te maken", vertelt Diependaele. Opmerkelijk: ZAP gaat helemaal in de N-VA op.

Diependaele is licentiaat in de rechten met specialisatie in internationaal en Europees recht. Politiek zit hem in het bloed: grootvader Renaat was één van de eerste verkozen senatoren voor de Volksunie en vader Baudewijn is sinds 2012 provincieraadslid voor de N-VA. Sinds 2009 zetelt hij in het Vlaams Parlement. Daarmee was hij één van de jongste Vlaamse volksvertegenwoordigers. In 2013 werd Diependaele er fractieleider van zijn partij en gemeenteraadslid in Zottegem.





Ambitieus

Daar stelt de N-VA'er zich ambitieus op. Diependaele hoopt zijn partij uit de oppositie te halen en wil voor zichzelf de sjerp van burgemeester. "Met acht verkozenen in de gemeenteraad vormen we nu al de grootste politieke fractie", bedenkt Diependaele. Hij ziet vier aandachtspunten. "Zottegem is niet meer de winkelstad waar mensen vanuit omliggende steden en gemeenten, zoals Brakel, Geraardsbergen en Oudenaarde, komen shoppen. Erger nog: inwoners van Zottegem gaan zelf elders winkelen. We moeten dat opnieuw omkeren", vindt Diependaele.





Veiligheid wordt een tweede peiler in het verkiezingsprogramma van zijn partij. "Dramatisch zijn de cijfers van inbraken en geweldplegingen in Zottegem niet, maar wel te hoog. We moeten nog meer inzetten op de veiligheid van de burger. Waarom hangen er in deze stad nog altijd geen bewakingscamera's?", vraagt Diependaele zich af.





"Zottegem heeft ook een stadsbestuur nodig dat veel beter communiceert en dat inspraak organiseert. Het is vandaag een groot gemis. En tenslotte maak ik me zorgen over de financiële toestand van onze stad. We stevenen af op een schuld van maar liefst 80 miljoen euro. Dat is gigantisch. Die schuldenberg moeten we afbouwen", vindt de lijsttrekker van N-VA.





ZAP verdwijnt

In tegenstelling tot de vorige gemeenteraadsverkiezingen trekt de N-VA volledig onder eigen naam en niet langer als een kartel met ZAP naar de kiezer. "We blijven samenwerken, maar vormen onze lijst onder de vlag van N-VA", zegt Tom Van Cauwenberge. Hij maakte deel uit van de ZAP-vleugel, maar is intussen zelfs voorzitter van de N-VA. "Voor ons is dit thuiskomen. ZAP was een uitvloeisel van de Volksunie. Het is dus niet moeilijk uit te leggen dat de vlag van N-VA ook onze lading dekt", legt Van Cauwenberge uit.