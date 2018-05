Deuk in wagen 02 mei 2018

02u30 0

Een vrouw die haar lichtgrijze Renault Clio maandagavond had achtergelaten op parking Bevegemse Vijvers in Zottegem, merkte een deuk op in de zijdeur aan de kant van de bestuurder toen ze rond 19 uur opnieuw wou vertrekken. Zich al dan niet van enig kwaad bewust, sloeg de dader op de vlucht zonder een briefje met gegevens achter te laten. Getuigen mogen zich melden bij de lokale politie. (FEL)