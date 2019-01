Dertiger wil vrouw met auto aanrijden en met mes aanvallen omdat ze zijn echtgenote helpt verhuizen Ronny De Coster

25 januari 2019

17u41 0 Zottegem Een man uit Zottegem is aangehouden voor moordpoging, omdat hij geprobeerd heeft een vrouw aan te rijden en aan te vallen met een mes. Het slachtoffer was zijn echtgenote aan het helpen met verhuizen, omdat het echtpaar in een echtscheiding verwikkeld zit.

De feiten hebben zich afgelopen weekend afgespeeld aan een huis op de Sint-Andriessteenweg in de Zottegemse deelgemeente Strijpen en kaderen in een echtscheidingszaak.

De vrouw van het betrokken koppel had besloten om het huis te verlaten en had daarvoor de hulp ingeroepen van een vriendin. De echtgenoot was op dat moment niet thuis, maar had kennelijk lucht gekregen van wat in de woning aan de gang was. Daarop haastte de dertiger zich naar huis.

Overmeesterd

De man probeerde met zijn auto de vriendin van zijn echtgenote omver te rijden. Toen dat mislukte, sprong hij uit de wagen en wou hij de vrouw aanvallen met een mes.

Omstanders konden de dolgedraaide kerel overmeesteren. De vrouw bleef uiteindelijk ongedeerd, maar moest wel in shock worden overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem.

Het parket bracht de man voor de onderzoeksrechter, die hem liet aanhouden voor moordpoging. Vrijdag verscheen de verdachte al voor de raadkamer in Oudenaarde. Die heeft zijn voorlopige hechtenis met een maand verlengd.