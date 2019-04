Dertiger moet amper drie kilometer naar huis rijden, maar loopt tegen de lamp met 2,37 promille alcohol in zijn bloed Lieke D'hondt

03 april 2019

12u08 0 Zottegem Een dertiger uit Zottegem moet het een aantal weekends en feestdagen zonder zijn rijbewijs stellen. De politierechter legt hem 40 dagen rijverbod en een effectieve boete van 1.040 euro op omdat hij met 2,37 promille alcohol in zijn bloed nog naar huis reed na een barbecue.

De man werd betrapt toen hij een straat inreed waar tijdelijk éénrichtingsverkeer was ingelast. “Hij had de hele namiddag op een barbecue gezeten met vrienden en moest maar drie kilometer naar huis rijden. Hij heeft dat op automatische piloot gedaan”, vertelt zijn advocaat. “Hij had helemaal niet gezien dat in die bewuste straat een tijdelijk verbod gold.” De dertiger krijgt van de politierechter de gunst van het weekendverval. Tijdens de week mag hij wel nog met de auto rijden.