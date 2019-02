Derdeklassers ruimen schoolomgeving op Frank Eeckhout

28 februari 2019

08u48 0 Zottegem De kinderen van het derde leerjaar van Vrije Basisschool Grotenberge hebben de schoolomgeving zwerfvuilvrij gemaakt.

In de lessen WO leren de leerlingen over afval en alles wat daarbij hoort. Daarna gingen ze op pad in de schoolbuurt om op te ruimen. “We stellen ons de vraag waarom de mensen toch zoveel afval in onze natuur weggooien. We vonden heel veel plastiek, lollystokjes, bouwafval, massa’s sigarettenpeuken en blikjes. Dat is echt niet goed voor de natuur", klonk het na afloop.