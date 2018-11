Decenale kerk en Egmontkasteel kleuren oranje tegen geweld op vrouwen en meisjes Frank Eeckhout

22 november 2018

10u22 0 Zottegem Soroptimist International Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen viert op 25 november de Internationale Dag tegen geweld op vrouwen en meisjes. Ter gelegenheid van die dag laat de stad het Egmontkasteel en de decenale kerk oranje kleuren.

“Wereldwijd wordt er opgeroepen om in die periode en zeker op zondag 25 november gebouwen oranje te verlichten om zo aandacht te vragen voor de campagne. Als vrouwelijke serviceclub geven we al drie jaar gehoor aan deze oproep", laat Marina Fauconnier weten.

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten op wereldvlak. De Verenigde Naties lanceerden in 1991 de ’16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld’ met als doel een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen en meisjes. Ze riepen alle vrouwenverenigingen in de wereld op om actie te voeren en zo de aandacht te vestigen op fysiek, mentaal en seksueel geweld tegen vrouwen.