De Vlinder wuift juf Sonja uit met festival 29 juni 2018

03u03 0 Zottegem Directie, leerkrachten en leerlingen van basisschool De Vlinder in Velzeke hebben gisteren juf Sonja uitgewuifd met een rockfestival. Headliner op de affiche: enkele oud-leerlingen.

"De juf die zo graag poppenkast speelt, de juf die altijd te vinden is voor een praatje, de juf met de weelderige haren, de enthousiaste juf, de vrolijke juf, kortom een enthousiaste juf die in haar carrière heel wat heeft betekend voor heel wat kleuters en collega's, daar nemen we vandaag afscheid van. En omdat juf Sonja een fervente festivalganger is, brengen we de festivalweide naar onze school", zeggen de collega's in koor.





Na het optreden volgde iedereen de wedstrijd van de Rode Duivels op groot scherm. (FEL)