De Sint en zijn Pieten komen naar Zottegem Frank Eeckhout

05 november 2018

17u53 0 Zottegem De Sint en zijn Pieten komen op zaterdagnamiddag 17 november naar Zottegem. “De brave kindjes worden om 14 uur op de Markt verwacht”, licht schepen van Feestelijkheden Kurt De Loor toe.

Voorafgaand aan de komst van Sinterklaas kunnen de kinderen naar de enige echte Zwarte Pietenschool waar ze – na een spoedcursus – als volleerde Pieten aan de slag kunnen. “Kan je gekke bekken trekken of jongleren als de beste, op een éénwieler rijden of op je handen staan? Dan ben je beslist de toekomstige Piet die we zoeken", zegt De Loor.

Voor wie niet genoeg kan krijgen van de Sint, staat op woensdag 28 november om 15 uur nog het Sinterklaastheater op het programma in CC Zoetegem.