De Hellebaard vindt onderdak in voormalige pastorij Frank Eeckhout

30 augustus 2018

09u45 0

Heemkundige kring De Hellebaard is verhuisd naar de vroegere pastorij in Borsbeke. " Het Schepenhuis waar we sinds 2004 resideerden, werd te klein. Het gebouw moet opgeknapt worden en krijgt nadien een nieuwe bestemming", zegt Andre Wijnendaele.

De pastorij in Borsbeke werd volledig opgeknapt. Het was de uitdrukkelijke wens van de kerkfabriek en de gemeente dat het gebouw een openbare functie kreeg. "Als thuishaven van De Hellebaard krijgt het die functie ook. "Het archief, documentatiecentrum en de bibliotheek krijgen er een aangepaste locatie. Bezoekers kunnen er terecht om documenten te raadplegen. Archiefbescheiden en oude gebruiksvoorwerpen worden bewaard zoals het hoort. Een aantrekkelijke museale ruimte biedt de mogelijkheid geregeld een tentoonstelling te organiseren. Ook een ruimte voor audiovisuele presentaties maakt geïntegreerd deel uit van de nieuwe inrichting", vertelt Wijnendaele.

De Hellebaard wil de pastorij uitbouwen tot een waardevol heemkundig centrum waar iedereen welkom is. "Waar het collectieve geheugen van onze gemeente wordt opgeslagen. Daarom dopen we de pastorij om tot Erfgoedhuis De Pastorij. Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 8 en zondag 9 september zetten we deuren van ons erfgoedhuis een eerste keer open voor het publiek", geeft Wijnendaele nog mee.