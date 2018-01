De Gezellen zorgen voor spetterende carnavalsfuif 02u40 0 Foto Ronny De Coster De kinderen hadden het helemaal naar hun zin. Zottegem De kookmannen van De Gezellen hebben gisteren in het ontmoetingscetrum in Velzeke voor een spetterende carnavalsfuif voor kinderen gezorgd.

Zo'n negentig kinderen vergezeld van hun ouders of grootouders vonden de weg naar deze carnavalsviering. "De traditie werd gestart door de voetbal van Velzeke. Vier jaar geleden namen we met De Gezellen en de plaatselijke gezinsbond de organisatie over. De kinderen kunnen zich laten schminken, krijgen dansinitiatie en kunnen uit de bol gaan op muziek van Kabouter Plop, Mega Mindy, K3 en andere kinderhits. En de kookmannen van de Gezellen zorgen voor lekkere pannenkoeken", vertelt gelegenheidsdj Marc Carron.





Voor de kinderen ging de tijd veel te snel voorbij. "Het is hier superleuk. Er worden toffe liedjes gedraaid en we mogen zelfs met confetti gooien. De pannenkoeken smaakten ook erg lekker. Jammer dat het straks al gedaan is. Voor ons mag het gerust een paar uurtjes langer duren", klinkt het enthousiast. (FEL)