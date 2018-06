De Bron verwent al zijn zorgvragers 13 juni 2018

Op 'What Matters To You'- dag verwende vzw De Bron al zijn zorgvragers. Ze kregen extraatjes. In het woonzorgcentrum bracht de frietmobiel de sfeer van een echte frituur. In de namiddag genoten bewoners en medewerkers van een karaoke. Het dagverzorgingscentrum werd getrakteerd op een ontbijtbuffet en wellness. In de assistentiewoningen werd gratis gebak geleverd.





(FEL)