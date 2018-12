De Bron plaatst AED in wijk ‘De Lelie’ Frank Eeckhout

19 december 2018

09u04 0 Zottegem Vzw De Bron heeft een AED-toestel geplaatst aan hoofdingang van de assistentiewoningen middenin wijk De Lelie in Zottegem. “Om misbruik tegen te gaan, staat het toestel onder permanente camerabewaking", laat Giel Meirhaeghe weten.

Een AED of een automatische externe defibrillator is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. In tegenstelling tot een gewone (manuele) defibrillator werkt een AED automatisch en kan ze daarom ook door niet-getrainde personen gebruikt worden in een noodsituatie.

“We hebben het toestel aangekocht met de opbrengst van onze truffelverkoop. Het is maar normaal dat we de AED niet enkel aanwenden voor intern gebruik maar ten dienste stellen de maatschappij. De assistentiewoningen vormen het middelpunt van ‘De Lelie’ en zijn makkelijk bereikbaar voor de omliggende buurtbewoners en voor fietsers en wandelaars die zich in het landschapspark begeven. Zo komen veel buurtbewoners hier wandelen of maken ze gebruik van de brasserie terwijl ze op de belbus wachten. Om misbruik tegen te gaan, komt de AED onder permanente camerabewaking te staan", geeft Giel Meirhaeghe nog mee.

Het plaatsen van een AED is nog maar een van de vele stappen die vzw De Bron wenst te zetten om ‘De Lelie’ te versterken. Op vrijdag 4 januari om 14.30 uur komt burgemeester Jenne De Potter het toestel inhuldigen. Alle bewoners, buren en sympathisanten zijn hierop welkom en krijgen na afloop een glas aangeboden in de cafetaria van De Bron.