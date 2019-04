De Bron pioniert op vlak van val- en fractuurpreventie Frank Eeckhout

14 april 2019

10u05 0 Zottegem Vzw De Bron in Zottegem mag zich pionier noemen op het vlak van val- en fractuurpreventie. “Ondanks de grote bewegingsvrijheid van onze bewoners noteerden we vorig jaar slechts zeven valincidenten. Daarmee zitten we ruim onder het Vlaams gemiddelde", zegt Giel Meirhaeghe.

Van 22 tot 28 april wordt in Vlaanderen de week van de valpreventie georganiseerd. Naar aanleiding daarvan geeft De Bron de cijfers van de valincidenten vrij. Met zeven incidenten blijft De Bron onder het Vlaams gemiddelde. “We trachten uiteraard te streven naar een omgeving zonder valincidenten. We doen dat op een fixatie-arme manier. Om dat engagement kracht bij te zetten gingen we dit jaar in zee met een trajectbegeleider van Expertisecentrum Val-en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV). De komende 2 jaar zal De Bron een traject uitwerken binnen haar organisatie om op een fixatie-arme manier het aantal valincidenten nog te verminderen. Een ‘val-team’ bestaande uit een arts, kinesist, ergotherapeut en verpleging komt maandelijks samen om de bewoners in kaart te brengen en de procedures af te stemmen op maat van de bewoners. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van nieuwe technieken zoals verlaagde bedden. Op deze manier hoeven bewoners niet gefixeerd te worden", zegt Giel Meirhaeghe.

Later dit jaar zal vzw De Bron ook samenwerken met Universiteit Gent voor de uitwerking van nieuwe val- en dwaalsensoren. “De bewoners kunnen dan een nieuw polsbandje uittesten dat momenteel nog in ontwikkeling is. De onderzoekers willen op basis van de verzamelde data een personenalarm ontwikkelen met geïntegreerde val- en dwaaldetectie. Aangezien de huidige technologie nog niet helemaal op punt staat is verder onderzoek noodzakelijk. We zijn blij dat het mee kan pionieren en wil op deze manier haar steentje bijdragen tot innovatieve zorgverlening. Hopelijk plukken we hier later de vruchten van", besluit Meirhaeghe.