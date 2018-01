De Bron opent stijlvolle flats met hotelservice 02u39 0 Ronny De Coster De bewoners kunnen beroep doen op zorgverleners van De Bron. Zottegem Vzw De Bron voegt nu ook een zorghotel toe aan haar dienstverlening. "Het zorghotel beschikt over acht stijlvol ingerichte flats met terras waar de zorg wordt aangeboden op hotelniveau", zegt verantwoordelijke Zorg Timothy Taerwe.

Het zorghotel sluit aan bij de reeds bestaande entiteiten, zoals een woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum, een groep van assistentiewoningen en een dienstencheque-onderneming. "Binnen vzw De Bron merkten we op dat er steeds meer vragen kwamen voor kortere opnames na een ziekenhuisopname. We vernamen dat inwoners van Zottegem of omliggende gemeenten steeds verder van de eigen woonplaats moesten zoeken omdat het bestaande aanbod in de regio ontoereikend is. In ons zorghotel kunnen de gasten voor al hun noden de klok rond beroep doen op zorgverleners van De Bron. Daarnaast wordt hen dagelijks een ontbijtbuffet, een diner in de brasserie, animatieactiviteiten en gebruik van de fitness aangeboden", vertelt Taerwe.





Ronny De Coster De flats van het zorghotel.

Alle leeftijden

Het zorghotel is er voor iedereen, ongeacht de leeftijd. "Zowel voor gasten die na hun ziekenhuisopname nog niet in de mogelijkheid verkeren om weer zelfstandig naar huis te gaan als voor gasten die op korte termijn een aantal consultaties, behandelingen of onderzoeken moeten ondergaan in het ziekenhuis. Ook voor gasten die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen blijven omdat hun mantelzorger even niet aanwezig kan zijn door ziekte of vakantie, biedt het zorghotel een oplossing."





Het zorghotel bevindt zich achter AZ Sint-Elisabeth en maakt deel uit van de nieuwe campus van De Bron in de Marie Popelinstraat. (FEL)