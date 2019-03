De Bron biedt remedie tegen burn-out Frank Eeckhout

25 maart 2019

13u55 0 Zottegem Op de eerste comedy-avond van vzw De Bron uit Zottegem brengt Arnout Van Den Bossche zijn show ‘Burn-out voor Beginners’ op de planken.

Tijdens deze voorstelling maak je kennis met Arnouts verleden op de werkvloer waar hij naar eigen zeggen “meer komedie moest spelen dan op het podium”. De absurditeit van ellenlange mailconversaties terwijl je collega gewoon naast je zit, procedures die worden opgestart wanneer een printer de geest geeft en het haantjesgedrag van de managers. Arnout zag hoe werknemers zich door deze schijnbaar kleine elementen knettergek lieten maken en soms tot burn-outs konden leiden.

Na de comedyshow krijgt elke bezoeker een glas cava (of een alternatief) aangeboden, waarna er even gezellig bijgepraat kan worden in de bar. De opbrengst van deze avond gaat integraal naar de seniorenwerking en wordt gebruikt om therapeutisch materiaal aan te kopen en het vervoer te organiseren bij uitstappen. Tickets kunnen aangekocht worden via www.gcdekluize.be of via wzc.debron@sezz.be. De eerste editie van Comedy & Cava vindt plaats op 16 mei in GC De Kluize in Oosterzele.