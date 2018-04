Davidsfonds over de toekomst van het Nederlands 27 april 2018

Alle vijfdejaars van het Onze-Lieve-Vrouwcollege hebben een project uitgewerkt rond de toekomst van het Nederlands als taal. Spreken we binnen 50 jaar nog Nederlands? Zullen onze kleinkinderen nog dialect kennen? Waarom worden meer en meer cursussen aan hogescholen en universiteiten in het Engels gegeven? Alle vijfdejaars hebben een antwoord gezocht op die vragen. Via allerlei werkvormen (enquêtes, interviews, grappige filmpjes) willen ze hun bevindingen graag delen met het grote publiek. Bovendien zorgen ze ook zelf voor prachtige muzikale intermezzo's. Die avond reikt het Davidsfonds ook de prijs uit aan een zelfstandige zaak uit Zottegem met een authentieke, originele Nederlandstalige naam. Dit alles vindt plaats op woensdag 16 mei om 20 uur in zaal Rhetorica. De toegang bedraagt 5 euro. Meer info via Katlien.cousy.dfz@gmail.com.





