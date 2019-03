Dance D-Vision wordt driedaags festival voor kampeerders en buren Frank Eeckhout

11 maart 2019

11u07 0 Zottegem Dance D-Vision wordt een driedaags festival. Het wordt sinds 2011 georganiseerd op het festivalterrein aan de Bevegemse Vijvers in Zottegem en trok vorig jaar 20.000 bezoekers uit heel België.

Liefhebbers van dance, trance en techno krijgen er een festivaldag bij deze zomer. “Dit biedt bezoekers nog meer de gelegenheid om het festivalterrein te ontdekken, op zoek naar hun favoriete artiesten. Vanaf dit jaar worden ook de openingstijden verruimd. Op zaterdag kan er vanaf 12 tot 3 uur ’s nachts gefeest worden. Op zondag openen de deuren opnieuw op de middag en sluit het terrein om 23 uur", zegt organisator Koen Van der Heyden.

Buren gratis op vrijdag

Op vrijdag start het festival om 18 uur met een pre-party, exclusief voor de kampeerders én met gratis toegang voor de buurtbewoners. Dance D-Vision pakt ook elk jaar uit met een thema. “Dit jaar is het thema ‘The future is ours’. Verwacht je aan een verbluffend decor met futuristische speciale effecten. Dance D-Vision is een totaalbeleving, waarbij we een droomwereld willen creëren waar bezoekers even al hun zorgen kunnen vergeten.”

Lik Kleine

De eerste topnaam op de affiche is de immens populaire Lil Kleine. “Hij staat zondag op de mainstage. In totaal komen er meer dan honderd artiesten, die vanaf nu wekelijks bekendgemaakt worden via de sociale media van Dance D-Vision", laat de organisator nog weten.

Dance D-Vision vindt plaats in het weekend van 2, 3 en 4 augustus. Voor een dagticket betaal je op zaterdag 67,5 euro en op zondag 65 euro. Combitickets kosten 95 euro. Viptickets kosten 130 euro per dag, met gratis streetfood. Wie twee dagen als vip komt, betaalt 220 euro. In deze eerste wave is in elk ticket voor 30 euro aan drank en eettokens inbegrepen.